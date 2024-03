Voetganger en fietser op de vuist op Amsterdamse Odebrug: "Er moeten verkeerslichten komen"

Reactie stadsdeel Centrum

"Er komen wel verkeerslichten om het autoverkeer te stoppen zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken, net als in de oude situatie. Op het fietspad is er voor voetgangers alleen een zebrapad. Dat is beleid in heel Amsterdam.

Als de werkzaamheden klaar zijn, is de kruising bij de Odebrug veiliger en overzichtelijker geworden voor alle verkeersdeelnemers. Het fietspad is verbreed en de Odebrug wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s. Fietsers hoeven de rijbaan niet meer over te steken omdat het fietspad is omgelegd. Het blijft Amsterdam, maar je wordt als voetganger straks echt minder snel van de sokken gereden."