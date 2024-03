Familie terroriseert buurt in Enkhuizen en bedreigt bewoners: "Je gaat kogels eten"

Het incident op maandagavond waarbij de politie groot uitrukte vanwege een melding van een 'schietincident' staat niet op zichzelf. Geschoten was er niet, wel bleek er met vuurwerk gegooid te zijn naar een woning vanwege de 'escalatie van een conflict', zo verklaart de politie. Volgens buurtbewoners is het de zoveelste intimiderende actie van een familie richting de buurt.

Zo was er eind februari een verkeersruzie, die compleet uit de hand liep. In de straat geldt eenrichtingsverkeer maar die regel wordt, volgens de buurtbewoner die NH/WEEFF sprak, door de zonen van de betreffende familie stelselmatig genegeerd. "Ik moest maar terugrijden, want de straat was van hem", vertelt hij. "Hij begon meteen te toeteren en te dreigen dat hij wist waar ik woonde en dat hij me wel dood zou maken."

Als de bewoner dat niet doet en verhaal komt halen, lijkt de verkeersruzie na een flinke scheldpartij met een sisser af te lopen. Maar als de man eenmaal thuiszit, hoort hij een knal en glasgerinkel: "Mijn autoraam was ingeslagen en hij reed lachend weg. Ik heb meteen de politie gebeld."

Knuppel

Een dag later loopt het conflict nog verder uit de hand. Op het moment dat de man samen met zijn vrouw en dochter het glas aan het opruimen is, komt een ander lid of vriend van de familie verhaal halen. "Hij schold mijn dochter verrot en reed uiteindelijk met zijn auto op haar in, dat scheelde echt een haartje. Toen ben ik zo woest geworden dat ik een knuppel heb gepakt."

Er volgt een vechtpartij waarbij de buurtbewoner rake klappen krijgt en gewond naar het ziekenhuis moet. En het is lang niet het enige incident in de straat waar geweld om de hoek komt kijken. Eerder werd ook een bejaarde man in elkaar geslagen nadat hij iets zei over het verkeersgedrag van de familie. "Ze hebben toen wel eerst een hele club opgetrommeld want zo laf zijn ze wel. Die man is nog steeds bang."