Live tussen de grutto's: start weidevogelseizoen in Ouderkerk aan de Amstel

In een speciale uitzending van Natuurlijk Noord-Holland staan we aanstaande zaterdag van 12.00 tot 12.30 uur live tussen de grutto's en de tureluurs. Met weidevogelbeschermers en vogelliefhebbers genieten we van het voorjaar. Bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel vieren we, met Recreatie Noord-Holland, het begin van het weidevogelseizoen.