Ajax mist Steven Berghuis in cruciaal Europees duel met Aston Villa

Ook moet Ajax het in de achtste finale van de Conference League doen zonder de geblesseerde Steven Bergwijn. Wel behoren de talentvolle spelers Mika Godts en Silvano Vos tot de selectie. Dit duo ontbrak zondag nog in het competitieduel met Fortuna Sittard (2-2). Ook Brian Brobbey is er gewoon bij. De Amsterdamse topscorer die uit voorzorg tegen de Limburgers op de bank begon zal morgenavond waarschijnlijk starten.

Een week geleden eindigde Ajax - Aston Villa in 0-0. Morgenavond in Birmingham op Villa Park begint de return om 21.00 uur.