Plan voor oud-VARA-gebouw kan doorgaan na aanpassen 'losse eindjes'

"De bezwaarmakers hebben terecht een paar zaken opgevoerd, zoals het beschermd stadsgezicht. Dat is eind januari al op de zitting besproken. Maar het gaat hier om relatief eenvoudig te herstellen zaken, die door Raad nu hersteld zijn. Niemand wordt benadeeld", duidt een woordvoerder van de Raad van State de uiterst lange en taaie uitspraak.

Volgens de zegsman heeft de hoogste bestuursrechter van het land bepaald dat het hier vooral om 'losse eindjes' ging: zaken die simpel zijn te herstellen. De Raad van State mag die eenvoudig te repareren kwesties ook aanpassen. "Het gaat echt om verfijning", aldus de korte uitleg. In beroep gaan is niet meer mogelijk. De uitspraak is onherroepelijk, zoals dat heet.

Slechte verhoudingen

Daarmee is een einde gekomen aan jarenlang gedimdam tussen de bewoners, Stichting Heuvelpark en Buurtvereniging Trompenberg-Zuid 'De Watertoren' aan de ene kant en de gemeente en ontwikkelaar Villa Heuvel aan de andere kant. De onderlinge verhoudingen waren niet best.

Bewoners hebben ernstige bezwaren tegen de wil van de gemeente om op het al jaren leegstaande Heuvellaan 50, dat een jaar is gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en omgeving een zogeheten gemengd gebied te realiseren. Naast woningen wil Hilversum hier ook werklocaties hebben, terwijl de omwonenden alleen nieuwe huizen willen. Het plan bevat 24 woningen en 2.780 vierkante meter aan kantoorruimte.

Verder waren de partijen het over een keur aan zaken met elkaar oneens. Denk daarbij aan de wel of niet beschermde status van de vijver, aantasting van het beschermde stadsgezicht van dit villagebied en het bosrijk houden van de achterzijde van dit stukje Hilversum.

'Geen participatie'

Daarnaast hebben de bewoners het gevoel dat zij totaal niet serieus betrokken zijn geweest bij het maken van de plannen. "Participatie heeft niet reëel plaatsgevonden", is hun conclusie. Dat hun alternatieve plan met 100 procent woningen niet eens is bekeken is voor hen bewijs dat de gemeente hun inbreng en betrokkenheid niet serieus heeft genomen. Die stelling van de stichting en de buurtvereniging klopt volgens de Raad niet., zo blijkt uit de uitspraak.

Voor de tweede keer in één week tijd betekent een uitspraak van de Raad van State goed nieuws voor de gemeente Hilversum. Vorige week woensdag kwam het hoge woord eruit dat de gemeente de centrumring toch mag verleggen. Dit is een belangrijk onderdeel van de hele opknapbeurt van het stationsgebied.

En nu is het wel klaar voor wat betreft de Heuvellaan. Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad nu zo aangepast dat het plan uitgevoerd zou kunnen worden. Dat betekent niet dat binnen nu en snel de bulldozers aan de gang gaan. Nu is het tijd voor het papierwerk, zoals het aanvragen van de ontwikkelaar voor de benodigde vergunningen.