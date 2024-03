Streep door plannen gemeente in Hamerkwartier vanwege chemische fabriek: geen zicht op risico's

Het Hamerkwartier - het gebied tussen de Meeuwenlaan, de Johan van Hasseltweg, de Kromhouthal en het IJ - is een van de gebieden die de gemeente de komende jaren in Noord volledig wil transformeren van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied met 6500 woningen. Het gebied bestaat uit zeven bestemmingsplannen, maar door een van die plannen trekt de Raad van State vandaag een streep.

Gezondheidsrisico's

350 woningen, een basisschool met kinderdagverblijf, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen die zouden worden gebouwd op het voormalige terrein van het bedrijf Exclusiva kunnen niet doorgaan vanwege buurman Albemarle. De chemische fabriek, die al 120 jaar in Noord staat, ligt namelijk te dichtbij en waarschuwde daar eerder de gemeenteraad al over. Volgens Albemarle heeft de gemeente niet goed zicht op wat het kan betekenen qua gezondheidsrisico's om naast zo'n fabriek te wonen.

Zo zou bij een ongeval waar de giftige stof nikkelhydroxycarbonaat vrijkomt doden kunnen vallen als mensen te dichtbij wonen. Een risico waar de gemeenteraad een afweging over moest maken en dat destijds heeft aanvaard. Maar volgens de Raad van State had de gemeenteraad inderdaad geen goed inzicht gehad toen er werd ingestemd met het bestemmingsplan. Volgens het oordeel was er op het moment van instemming nog te weinig informatie beschikbaar over de risico's en was de beschikbare informatie onvolledig of onjuist.

Woningbouw of risico's?

Volgens de gemeenteraad zijn de risico's echter aanvaardbaar en benoemd daarin ook het belang van de broodnodige woningen die de stad moet bouwen. De Raad van State mist echter genoeg motivering van de gemeenteraad over de belangenafweging. Zo werd het niet duidelijk hoe er werd gekeken naar de verhoogde kans op slachtoffers bij een eventueel bedrijfsongeluk en werd er geen rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van Albemarle.

Vanwege de werkzaamheden van het bedrijf, dat katalysatoren maakt zodat raffinaderijen schonere brandstoffen kunnen maken, is er volgens de Raad van State een beoordeling nodig van de veiligheidsrisico's.

Een woordvoerder van woonwethouder Reinier van Dantzig laat weten dat de gemeente kennis heeft genomen van de uitspraak en dat deze eerst grondig gaat worden bestudeerd.