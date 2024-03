Plannen woonwijk bij De Weijver in Hoogwoud voorlopig in de ijskast

Plannen voor de komst van nieuwe woningen voor zogeheten 'aandachtsgroepen', jongeren en starters uit de eigen gemeente, zorgde voor de nodige ophef. De gemeente ontving tot twee keer toe een protestbrief. Ook was er een spandoek te zien met 'Inspraak? Wat is dat?!'

Inmiddels lijkt de rust te zijn wedergekeerd, nu de plannen door de gemeente voorlopig in de ijskast zijn gezet. Omwonenden reageren verheugd op het afblazen. "We zijn blij met dit besluit en dat de politiek tot inkeer is gekomen", aldus een omwonende aan NH. Volgens hem moet de gemeente bijbouwen in de groene randen rondom Hoogwoud, in plaats van een klein stukje in de dorpskern. "Daarop moet de focus komen te liggen."

'Versneld bouwen niet mogelijk'

Volgens de gemeente is versneld bouwen op deze locatie niet meer mogelijk. "De belangrijkste reden om op deze locatie woningen te bouwen, was dat het snel en voordelig kon. Met de huidige wet- en regelgeving kunnen woningbouwplannen niet op korte termijn gerealiseerd worden." Dat betekent dat er pas in 2028 gebouwd kan gaan worden. "En daarmee niet veel eerder dan de beoogde woningbouw van 400 à 450 woningen in Hoogwoud-Oost", benadrukt de gemeente.

Ook worden er in het voorjaar 99 sociale huurwoningen opgeleverd in het voormalige Scheringa Museum in Opmeer. Deze woningen zijn gedeeltelijk bestemd voor de doelgroep die ook in aanmerking zou komen voor een woning op het uitlaatveld voor honden. "De druk om snel voor deze doelgroep te bouwen, is daarom minder hoog", aldus een woordvoerder van wethouder Herman ter Veen.

Hoewel de gemeente het plan voor nu in de ijskast zet, blijft het hondenuitlaatveld door een groot tekort aan betaalbare huizen in de gemeente een ‘potentiële locatie’ voor woningbouw.