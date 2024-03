Halsema bezoekt Holocaustoverlevende die uitgescholden werd door demonstranten

Kamer wil debat

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat demonstraties te vaak uit de hand lopen en wil dat er in de toekomst harder ingegrepen wordt. Over de wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn, wil de Kamer binnenkort in debat.

Dat debat komt pas nadat het demissionaire kabinet een brief over het demonstratierecht naar de Kamer heeft gestuurd. Die brief, die al voor de demonstratie van afgelopen zondag werd aangekondigd, wordt later deze maand verwacht.