Hans Teeuwen vindt reactie politie zwaar overtrokken

"Er heeft iemand aangifte gedaan", stelt Teeuwen. "Maar ik weet niet wie. En ik ben heel benieuwd hoe snel dat bevel tot binnentreding geregeld is. Het zal hooguit twee uur na het plaatsen van het filmpje zijn gebeurd."

"Zwaar overtrokken"

De cabaretier is verbaasd dat de politie niet eerst even contact heeft gezocht. "Ik kan mij moeilijk voorstellen dat iemand die het filmpje ziet niet denkt: het is grappig bedoeld, laten we hem eerst even bellen. Of ik stuur misschien één persoon langs. Dat is een bewuste keuze geweest." Hij noemt de actie van de politie "zwaar overtrokken".

Teeuwen wacht voorlopig af wat de politie gaat doen. Het wapen in kwestie is volgens Teeuwen een luchtbuks die de cabaretier naar eigen zeggen al jaren in de kast had liggen. "Ik weet niet of het verboden is, maar deze ligt al jaren bij mij thuis. Ik heb daar vroeger binnenshuis mee op blikjes geschoten."