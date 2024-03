Provincie gaat luchtkwaliteit rond N203 meten, bewonersgroepen blij met 'eerste stap'

"We hebben hier in Krommenie zo'n 4.000 schoolgaande kinderen op vijf scholen die rondom de N203 gepositioneerd zijn. Dat terwijl er hier al jarenlang sprake is van luchtverontreiniging", vertelt Rob Karst, bewoner van Krommenie en oud-raadslid van de gemeente Zaanstad. Nu spreekt hij voor verschillende bewonersgroepen uit Zaanstad-Noord.

Er moet maar eens goed gemeten worden vindt hij, en met hem dus veel andere bewoners. Waarom dat zo lang heeft geduurd? "Politieke onwil. Ja, daar kan ik geen andere woorden voor bedenken."

Hij vervolgt: "Toen ik gemeenteraadslid was in 2020, hebben we al een motie ingediend in Zaanstad om een meetstation hier bij de Provincialeweg te krijgen. Die is unaniem aangenomen toen door de raadsleden. De provincie wilde toen niet meewerken, maar nu hebben we de toezegging eindelijk."

Leefbaarheid verbeteren

Karst ziet dit als eerste stap: als na de periode dat er gemeten wordt blijkt dat de waarden te hoog zijn, moet de provincie wat doen. "De verbinding tussen de A8 en A9 staat bij ons op het prioriteitenlijstje, maar dat is echt toekomstmuziek. Tot die tijd proberen we in haalbare stappen de leefbaarheid in de twee dorpen Assendelft en Krommenie te verbeteren."