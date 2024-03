'Wildwestoverval' op waardetransport: OM eist 18 jaar cel tegen twee overige verdachten

Eerder veroordeelde de rechtbank acht mannen tot 15 jaar cel voor de overval op het waardetransport in Noord. De mannen die de hoogste straffen kregen, zijn Hamza B. en Sidy S. B. Omdat hij een coördinerende rol vervulde, S. omdat hij tijdens de vluchtpoging op een politieauto schoot. De andere veroordeelden kregen straffen 12, 10, 6 en 2 jaar

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee andere verdachten startte gisteren en vandaag kreeg het Openbaar Ministerie het woord. “Ook deze twee verdachten zijn vanuit Frankrijk en België op pad gegaan om in Amsterdam-Noord een grote slag te slaan met een potentiële miljoenenbuit. Het plan is professioneel uitgedacht en maandenlang voorbereid totdat er een ploeg was samengesteld", aldus het Openbaar Ministerie vandaag.

Schoten op agenten

De strafeis van 18 jaar cel is dezelfde als die in de zaak van zeven andere verdachten. "Het OM houdt alle verdachten die bij de voorbespreking aanwezig waren medeverantwoordelijk voor de schoten en twaalf pogingen tot gekwalificeerde doodslag op de agenten, dus ook de twee verdachten die nu voor de rechter staan." De rechtbank concludeerde eerder al dat slecht in de zaak van één verdachte bewezen kan worden dat er daadwerkelijk op agenten is geschoten.

Tijdens de vlucht is er op agenten geschoten, stelt het OM. Maar volgens de rechtbank werd dat slechts in één geval bewezen, stelde ze vorig jaar april. "Wij hopen dat deze rechtbank (andere rechters, red.) tot een andere beslissing komt", benadrukte de officier vandaag op zitting.

Vier miljoen spoorloos

Tegen zes van de acht veroordelingen ging het Openbaar Ministerie vorig jaar al in beroep. Vandaag hoorden nog twee verdachten jarenlange celstraffen tegen zich eisen. Daarnaast zijn er nog drie andere verdachten, drie van hen zitten vast. Een verdachte is op dit moment nog voortvluchtig, mogelijk met een deel van de buit. Ruim vier miljoen euro is nog altijd spoorloos.