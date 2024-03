Kickbokser Leandro (23) staat voor het gevecht van zijn leven

Het gevecht vindt plaats op een groot toernooi in Litouwen en vormt, voor de ogen van zo'n elfduizend mensen publiek, het klapstuk van de avond. "Het is zeker niet niks", aldus Leandro die in de aanloop naar het duel iedere dag twee trainingen afwerkt. "Het is een heel groot evenement", beaamt ook zijn coach Ser Sporkslede. "Hij vecht tegen de ex-Glory-kampioen. Het is niet een gala'tje hier om de hoek."