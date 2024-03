Onthulling: standbeeld ‘Stille Strijd’ van eenzame jongere blijft twee weken te zien in Bussum

Het standbeeld 'Stille Strijd', van een depressieve jongere, reist op dit moment door Nederland om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Maar het is ook de bedoeling mensen meer bewust te maken van het feit dat depressie en zelfdoding ook bij jongeren voorkomt. Dit is vaak een stille en innerlijke gevecht wat jonge mensen hiermee voeren, vandaar de titel van het beeld.

Kippenvel

Onder het beeld zijn tijdens de onthulling foto's geplaatst van jongeren die hun strijd tegen depressie hebben opgegeven. De jonge leeftijden die erbij vermeld staan, leveren kippenvel op bij de omstanders. Een aantal nabestaanden heeft bloemen meegenomen om na de plechtigheid bij het standbeeld neer te leggen.

Maandelijks verliezen meer dan twintig jongeren het leven door suïcide. De gemeente Gooise Meren wil laten zien dat ze steun bieden aan ‘inwoners die geconfronteerd worden met depressie en verlies door zelfdoding’.

Voorkomen en gedenken

In Bussum zijn er, gedurende de twee weken dat het standbeeld bij het gemeentehuis staat, meerdere activiteiten met dit thema. Zo draait er een film over dit onderwerp in het Filmhuis, volgende week is er een kennisavond in het gemeentehuis en op de afsluitende dag lopen mensen de ‘Walk into the light’ om stil te staan bij mensen die hun innerlijke strijd verloren hebben.

Omdat het thema over jongeren gaat, zijn scholen in het voortgezet onderwijs ook uitgenodigd om kennis op te halen bij de gemeente of om met jongeren naar het Filmhuis te gaan, waar dus een film over dit thema draait. Om over dit heftige onderwerp na te praten, organiseert het Filmhuis een ‘nagesprek’.

Eer bewijzen

De onthulling van het standbeeld in Bussum trok niet alleen belangstellenden uit 't Gooi. Uit heel Noord-Holland kwamen mensen om hun eer te bewijzen aan jongeren met depressie of suïcidale gedachten.

De familie Winkelaar uit Heemskerk kwam speciaal om hun dochter Sonja te horen spreken tijdens de ceremonie en om hun kleinzoon te gedenken. Sonja Winkelman is haar zoon verloren door suïcide.