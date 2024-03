Reizende expositie 'Femicide' belicht verhaal op vermoorde Nadine

"Mam, ik bel je zo terug", het waren de laatste woorden van de toen 20-jarige Nadine Beemsterboer uit Hoorn. Zij werd kort na dat telefoontje, op 2 december 2006, doodgestoken door haar ex-vriend die niet kon verkroppen dat zij de relatie had verbroken.

Jacques en Wanda Beemsterboer, inmiddels verhuisd naar het Gelderse Doesburg, werden door Open Mind benaderd met de vraag of ze wilden meewerken aan deze expositie. De reizende expo toont 12 portretten en verhalen van vrouwen die door hun (ex-)partners om het leven zijn gebracht, verteld door hun nabestaanden. "Wij vinden het belangrijk dat er veel aandacht is voor femicide, ofwel vrouwenmoord", aldus Wanda.

Want elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord en in zestig procent van de gevallen is de dader een (ex-)partner. En dat zijn schokkende cijfers, benadrukt Wanda. "Het gaf mij heel sterk het gevoel: ik moet hier iets aan doen. Het is zo'n ramp wat er gebeurd is. Om op deze manier ook andere vrouwen te kunnen waarschuwen, heb ik er geen moment aan getwijfeld." Volgens Wanda wordt er in de politiek steeds meer gesproken over femicide en ook de media doen er steeds meer mee.

Rode vlaggen herkennen

Met de expositie, genaamd ‘Femicide’, krijgen zij een gezicht en wordt hun verhaal gedeeld zodat rode vlaggen en signalen van partnergeweld onder de aandacht worden gebracht. Jacques en Wanda waren maandagmiddag bij het startschot van de expo in Hoorn aanwezig. En ondanks dat het bijna 18 jaar geleden is, blijft de pijn en is het verdriet voelbaar. "Ik merkte vanochtend, toen deze prachtige vrouwen op de vrachtauto kwamen aanrijden, dat het me ontzettend diep raakte. Nadine heeft hier gedanst, is hier opgegroeid. En dan zie je haar op een grote foto binnenkomen, dat vond ik heel heftig om te zien", vertelde ze aan NH.