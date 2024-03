Georgina Verbaan maakt het 24 uur lang op het podium uit met 100 verschillende mannen

De voorstelling is te zien tijdens het Holland Festival van 28 op 29 juni in Internationaal Theater Amsterdam (ITA), waar het publiek komt en gaat. De marathon duurt inderdaad een volle dag en nacht en wordt tegelijkertijd live op het scherm vertoond in zaal 1 van Tuschinski.

In de voorstelling maakt Verbaan het steeds opnieuw uit met haar honderd verschillende tegenspelers. Deze scene van ongeveer tien minuten wordt niet gerepeteerd. Wat er op het podium gebeurt is zowel voor Verbaan als de tegenspeler net zo ongewis als voor het publiek.

Honderd keer uit maken

The Second Woman, van de Australische theatermakers Nat Randall en Anna Breckon, gaat over een vrouw, Virginia, en een man, Marty, wier relatie alle creativiteit, romantiek en vitaliteit heeft verloren. Ze weet als haar tegenspeler het podium op komt net zo weinig over hem als het publiek.

Nadat ze het heeft uitgemaakt verrekt de man. De scène eindigt en Verbaan moet de rommel opruimen. Langzaam, als in een ritueel, wordt de scène opnieuw opgebouwd, klaar om weer te beginnen. Het decor bestaat uit een glazen doos, gefilmd door cameravrouwen en geprojecteerd op een groot scherm.

Holland Festival-directeur Emily Ansenk is verheugd dat Verbaan de hoofdrol op zich wil nemen. "Haar gevoel voor humor, timing en veelzijdigheid als actrice zal ze in deze theatrale marathon voor de volle honderd procent kunnen inzetten. Het getuigt van grote moed om zo lang en zo intensief met onbekende tegenspelers te willen acteren. Door de duur en het karakter van de performance, worden de grenzen van wat theater en wat acteren kan zijn afgetast."