Wiervissen met lood in de schoenen: 'Als je omviel was je verloren'

Conservator Jesse van het Regionaal Archief Alkmaar doet deze week op zijn oude fiets een rondje Wieringen. In het eilandmuseum Jan Lont is nog een laatste restje geschiedenis van het wiervissen te vinden. Brood op de plank heet de tentoonstelling niet voor niks.

"De wieroogst in de zomer was van levensbelang", vertelt Bea Horstman van het museum. "De boerengezinnen waren arm en gingen er vaak bij vissen om bij te verdienen. En voor de vissers was de wieroogst in de zomermaanden heel belangrijk. Het zeegras groeide overal rond Wieringen en ieder jaar konden de vissers tonnen van het spul uit het ondiepe water halen."

Overal op het eiland stonden de zwarte schuren waarin het wier werd opgeslagen als het gedroogd was.

