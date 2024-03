Het spant erom: gaat de Haarlemse bruggenpuzzel lukken?

Het grote probleem daarbij is dat het Spaarne onderdeel is van een Staande Mastroute, een doorgaande vaarroute voor schepen met een vaste mast of een opbouw hoger dan zes meter. Die moet in de zomerperiode begaanbaar blijven. De nieuwe brugval van de Gravestenenbrug kan dan pas in het vierde kwartaal van dit jaar worden geplaatst.

Omdat de brug dan wel heel erg lang afgesloten is, bekijkt de aannemer of de brugval eventueel al eerder kan worden teruggeplaatst. Dat moet dan 's avonds en 's nachts gebeuren, wat voor de nodige overlast kan zorgen. Omwonenden krijgen daar deze week nog een brief over.

Tekst loopt door onder de foto.