Man (21) gewond bij crash tegen boom in flauwe bocht Hoofddorp

Nadat de gewonde automobilist in de ambulance is gecontroleerd, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

Omdat de politie de twintiger verdenkt van gevaarlijk rijgedrag, moet hij zich later op het politiebureau melden voor verhoor. Het vermoeden is dat de automobilist te hard heeft gereden, vertelt de politiewoordvoer aan NH.

Ook zijn er in en rond het voertuig ballonnen gevonden. De automobilist kon niet getest worden op het gebruik van lachgas, vertelt de woordvoerder. Wel is de bestuurder negatief getest op alcohol en andere soorten drugs.