VOC-schip Scheepvaartmuseum aangekomen bij werf voor renovatie

Bij onderhoudswerkzaamheden vorig jaar werd ontdekt dat de boegspriet in slechte staat verkeert, daarom komt er een nieuwe in. "We gaan hem in zijn geheel eruit halen", zegt Jan. De balk is 16 meter lang en heeft een diameter van 80 centimeter. "We hopen dat 'ie er binnen een paar uur wel uit is. Het is geen hogere wiskunde, maar het kost wel wat tijd."

Hoewel het museum er volgens Jan netjes zuinig op is, slijt de boot juist omdat hij altijd stilligt. "Stilliggen is niet zo goed. Je auto 6 jaar wegzetten is ook geen feest."

Volgende week, in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart, wordt het schip 's nachts weer teruggevaren naar het Scheepvaartmuseum.