Gijzeling Rembrandttoren 22 jaar geleden: "Opgelucht dat er geen harde knal kwam"

"Toen hadden wij zoiets, dat is helemaal een slecht teken", herinnert Nieboer zich. "Dus al onze alarmbellen gingen af. We hebben ook de algemeen commandant in kennis gesteld van, dit staat er volgens ons te gebeuren. Wij waren hier ook bang voor. Wij waren ook bang, neemt hij de explosieven mee, gaat hij alleen zichzelf van het leven beroven of neemt hij de rest mee? Dus dat was spannend. Als onderhandelaar hoop je dan dat het arrestatieteam naar binnen kan of dat er op een andere manier ingegrepen kan worden. Achteraf bleek dat dat niet mogelijk was op dat moment."

Blijven zitten

De gijzelnemer wachtte ook nog eens 40 minuten totdat hij daadwerkelijk naar het toilet ging. Nieboer: "Dus we hadden zoiets van, hij hoeft helemaal niet naar het toilet, dit is wat hij gaat doen. We hadden de portier geïnstrueerd. 'Je moet blijven zitten, ga niet met hem mee.' Uiteindelijk zei hij, 'hij gaat nu, hij gaat nu'. En de portier hing wel de telefoon op. Dus wij hadden zoiets van, oh nee, ga niet met hem mee. En nog geen halve minuut later belt de portier ons terug en zegt, 'hij is dood'."

R. bleek zichzelf doodgeschoten te hebben. "Het is niet wat we hebben gewild", zegt Nieboer. "Er is wel een mensenleven verloren gegaan. En we waren heel erg opgelucht dat er geen hele harde knal kwam en er meerdere mensen omgekomen waren, maar er is ook een mensenleven verloren gegaan."