Brand op galerij in flat Amstelveen: verdachte op de vlucht

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Om die reden is er een onderzoek gestart. Ook forensisch rechercheurs zijn in de flat op zoek naar mogelijke sporen van de verdachte; die is nog niet gepakt. Ook ontbreekt een signalement.

Het vuur heeft een voordeur en een raam beschadigd. De woordvoerder laat desgevraagd weten dat er geen explosieven zijn gebruikt. "Er is geen knal gehoord."