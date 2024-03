Waarom konden demonstranten zo dicht bij het Holocaustmuseum staan?

Rob Hofland, fractievoorzitter van D66, zegt dat demonstranten ervoor kunnen kiezen hoe ze de vrijheid om te demonstreren invullen. "Ik had hem zo niet gekozen." Toch vindt hij niet dat de afstand te klein was. "Het mag op gezichts- en gehoorsafstand, dat is ook gebeurd. Volgens mij laat de wet niet veel ruimte om dat op een hele andere manier te doen."

PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis heeft een soortgelijke mening. "De locatie van demonstraties bepalen is niet aan de politiek, maar ik zou wel willen benadrukken dat de plek waar de demonstratie nu was ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor demonstranten gezien de emotionele lading van de opening van dit belangrijke museum voor de bezoekers, waaronder overlevenden van de Holocaust zelf."

Bestuurlijk lef

Wijnants vindt juist dat er 'bestuurlijk lef' nodig was. "Als deze demonstranten, al was het maar een paar tientallen meters verder, waren geplaatst, bijvoorbeeld om de hoek van de Plantage Kerklaan en niet recht daarvoor bij de opening van het museum of een stukje verderop op het Waterlooplein en niet direct bij het Mr. Visserplein, was al heel veel leed bespaard."