Jongen betaalt telefoon van buitgemaakte pas 82-jarige vrouw uit Purmerend 

De bejaarde uit Purmerend krijgt die bewuste dinsdagmiddag een telefoontje van 'de bank'. De man aan de andere kant van de lijn doet zich voor als bankmedewerker en zegt dat een collega diezelfde dag nog wel even langs de vrouw zal gaan om haar pasjes en codes op te halen om die veilig te stellen.

De koerier doet dit inderdaad en koopt vervolgens met haar buitgemaakte pas een tweedehands telefoon in een winkel aan de Hoogstraat in Purmerend. De totale schade bedraagt zo'n 1.200 euro.

Kerstcadeau voor zijn moeder

De camera vangt niet alleen het beeld op, maar legt ook geluid vast. Daarop is te horen dat de verdachte specifiek vraagt om een type iPhone. De verkoper laat een type in de winkel zien, waarop de verdachte een belletje pleegt en overlegt. Hij zegt: 'doe maar die dan'. "Dit is voor kerst voor mijn moeder."

Omdat de politie en het Openbaar Ministerie vermoeden dat de jongen minderjarig is, geven ze hem twee weken de tijd zich bij de politie te melden. Doet hij dat niet, dan gaat de politie herkenbare beelden van de verdachte in Bureau NH vertonen.