Na anderhalf jaar groen licht voor buurttuin op braakliggend terrein IJmuiden

Volgens bewoners van de Frans Halsstraat, Gerard Doustraat en Rijnstraat is er behoefte aan een ontmoetingsplek. "Het is de bedoeling dat je weer kennis maakt met wie er naast of tegenover je woont", zegt Nicole van der Veen. Samen met Jessica van Doorn is ze betrokken bij stichting Wortels enzo en zijn ze de initiatiefnemers van de tuin. "Het doel van de Spiltuin is om echt te verbinden."

Eerste stappen

"Na zo'n lange tijd wachten is het echt een fijn gevoel om aan de slag te kunnen gaan", vertelt Nicole. De voorbereidingen om de tuin vorm te geven, zijn afgelopen zaterdag al van start gegaan. "We hebben een kopje koffie gedronken in de zon, de papieren getekend om het officieel te maken en gelijk een schep gepakt om aan de slag te gaan."