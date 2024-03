Haarlemse Catharijnebrug komende nachten dicht om installatie te testen

De werkzaamheden duurden wat langer dan in eerste instantie was gepland. De aannemer moest op onderdelen wachten die later werden geleverd dan de bedoeling was. De nieuwe installatie en de bediening ervan worden vanaf maandagavond op de proef gesteld.

Daarom is de Catharijnebrug vanaf maandagavond 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Om 5.00 uur 's ochtends is de brug weer begaanbaar. De nachtelijke afsluitingen duren tot en met vrijdagochtend. Het verkeer wordt omgeleid via de Prinsenbrug.

Prinsenbrug

Het werk aan de Catharijnebrug is daarmee net op tijd klaar voor groot onderhoud aan de Prinsenbrug. Die belangrijke verkeersader is vanaf vrijdagavond twee weken lang helemaal afgesloten voor het verkeer.