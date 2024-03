Mondig toptalent neemt De Zaan in cruciaal Europees duel bij de hand

De 19-jarige Den Ouden is bezig aan haar tweede seizoen bij ZV De Zaan. Tegelijkertijd zat de tiener vorig jaar ook nog bij de Waterpolo Academy in Eindhoven. Nu ligt de focus volledig op de Zaanse formatie. "Ik ben dit jaar verhuisd naar Zaandam. Het is wel druk ook met school, maar tot nu toe is het goed te combineren", vertelt Den Ouden die in Amsterdam studeert.

ZV De Zaan won de wedstrijd tegen ANO Glyfada met 14-10. Op 23 maart nemen de Zaandammers het op tegen Lille. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de Final Four van de Euro Cup.