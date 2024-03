Van houtsnippers waterstof produceren? Volgens Alexander is het dé nieuwe groene energiebron

Bij TNO in Petten wordt onderzoek gedaan naar vergassing. Volgens Berend Vreugdenhil is vergassing 'cruciaal om fossiele brandstoffen te kunnen vervangen' door biologische varianten. Zeker in sectoren waar elektrificatie niet haalbaar is, is de productie van groen gas een absolute noodzaak.

Wie de techniek in de vingers heeft kan dus een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en dus ook veel geld verdienen. De techniek is volgens Vreugdenhil niet het struikelblok. Maar het kost heel veel geld om een grote installatie te bouwen die economisch rendabel is. Het is duur en vooralsnog alleen mogelijk met veel subsidie van de overheid.