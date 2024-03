Buitenveldert wil met meidenteams terug naar de top: "Net onder Ajax zitten"

De meest talentvolle meiden van Amsterdam mogen meedoen aan de trainingen. Nieuw talent is zeer welkom bij de club. Het eerste damesteam werd in 2014 voor het laatst kampioen in de Topklasse. In 2018 haalden de vrouwen ook nog de halve finale van de KNVB-beker, waarin PSV te sterk was. Daarna was het gedaan met dit soort grote sportieve successen.