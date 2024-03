Minister draait geldkraan Stichting Islamitische School Amsterdam dicht: "De maat is nu vol"

In januari en februari van dit jaar is daarom voor het eerst geld ingehouden, 60 procent van het overheidsgeld dat het bestuur maandelijks krijgt. Het bestuur wist dat dit percentage verder kon oplopen. Omdat toen een juridisch traject liep, kan het ministerie dit nu pas openbaar maken.

"Het bestuur heeft keer op keer bewezen niet goed te functioneren. De maat is nu vol. Hier zijn leerlingen, hun ouders en het onderwijspersoneel de dupe van. Zij verdienen een bestuur dat dagelijks keihard werkt aan goed onderwijs. Ik kan niet anders dan deze maatregel nemen en hoop dat deze stap het bestuur alsnog aanspoort om aan de eisen te voldoen. Daarmee kan het bestuur voorkomen dat de drie scholen van de stichting uiteindelijk zullen moeten sluiten", aldus minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs).

ISA heeft drie basisscholen in de stad: al Yaqoet aan de Wildrijkstraat in Noord, al Maes aan de Jan van Riebeekstraat in West en al Jawhara aan het Sumatraplantsoen in Oost, die ook bekend staan als de As-Siddieqscholen.