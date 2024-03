Op diverse locaties, waaronder in de Kattenburgerstraat, Conradstraat, Compagniestraat, Grote Wittenburgerstraat en de Cruquiusstraat werden met hulp van speurhonden tientallen opslagboxen bezocht.

Vijf boxen werden daarop voor nadere controle geopend. In die boxen werden verschillende drugs, waaronder xtc-pillen, hasj, hennep, amfetamine en resten van cocaïne aangetroffen. Ook troffen agenten er materialen gevonden voor het opzetten van een hennepplantage, geldautomaten, sealbags, persapparaten, weegschalen en versnijdingsmiddelen aan. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Met de boxencontroles wil de politie het zicht op ondermijnende activiteiten vergroten en deze aan te pakken. Ook wil de politie met de controles het veiligheidsgevoel van buurtbewoners vergroten. De politie kreeg namelijk van buurtbewoners onder andere informatie over personen die in de nacht met bigshoppers liepen en dat er een henneplucht hing in trappenhuizen.