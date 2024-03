Hoewel het gisteren al aardig bewolkt was, bleef het op de meeste plekken droog. Vandaag komt er weer wat regen uit de lucht. Dat komt volgens NH-weerman Jan Visser door een lagedrukgebied. "Dat arriveert vandaag boven ons land en blijft daar rondhangen."

De meeste regen valt niet in onze provincie, maar het midden en zuiden van het land hebben meer pech. "Al met al vallen er geen grote hoeveelheden, zeker niet als je het vergelijkt met het binnenland", stelt Visser gerust. Het is vandaag zo'n 8 graden.

Opklaringen

"Voor morgen ziet het er allemaal wat gunstiger uit", zegt Visser. "Het regengebied trekt weg en er komen enkele opklaringen. Prima weer dus." In de avond zou er wel een buitje kunnen vallen. Het wordt morgen 10 graden.

Op woensdag en donderdag is het volgens de weerman ook aardig weer. "Het is dan op de meeste plaatsen droog. Niet alleen dat, we zien ook de temperatuur oplopen en de zon tevoorschijn komen", zegt Visser. Donderdag wordt het 16 tot 17 graden.

Vrijdag wordt het ook zo'n 'warme' dag. "Maar dan neemt de kans op regen wel weer toe."