De storing begon rond 11.30 uur, en sindsdien rijden er veel minder treinen van en naar de luchthaven. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk rijden minder treinen, en ook het treinverkeer tussen Schiphol en station Amsterdam-Zuid heeft last van de storing.

Hierdoor hebben ook treinreizigers die bijvoorbeeld naar Lelystad, Leiden of Rotterdam moeten last van de storing. De NS verwacht dat de seinstoring tegen 14.30 uur weer verholpen is, waarna de dienstregeling kan worden hervat. De NS raadt aan om de reisplanner vlak voor vertrek te bekijken voor de laatste info en om erachter te komen welke treinen wél rijden.