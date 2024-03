Volkszanger Frank van Etten bouwt concertzaal om tot woonwagen

In een opvallend groot, donkergrijs huis met betegelde tuin woont volkszanger Frank van Etten met zijn gezin. De zanger, die bekend werd met de ode aan de woonwagen (Huisje op wielen), woont zelf in een stenen huis. "Helaas konden we geen plek voor een huisje op wielen op een kamp krijgen, daarom is het dit huis geworden", zegt de zanger. "Maar het is hier net zo warm als in de huisjes op wielen. Daar gaat het om."

Littekens op je ziel

In de gang van zijn smetteloos schone huis staat een grote jukebox met daarin zijn muzikale helden, zoals Tom Jones en André Hazes. "Tom Jones waardeer ik om zijn fenomenale en grote stemgeluid", vertelt Frank. "En de oude Hazes was natuurlijk de God van de Nederlandstalige volks-popmuziek. Als deze mannen zingen, dan voel je de emotie. Het is echt. En dat is voor mij ook het belangrijkste dat er is. En je moet moet veel meegemaakt hebben om ergens geloofwaardig over te kunnen zingen. Je moet littekens op je ziel hebben."

Over littekens op zijn ziel kan Frank meepraten. Als kleine jongen werd hij door zijn vader meegenomen naar Amsterdam om te zingen in het café van Bolle jan en Mien, de ouders van René Froger. Terwijl Frankie stond te zingen, dronk vader van Etten het ene na het andere wijntje. En daar werd hij niet leuker van. "Mijn vader had een kwade dronk en dan reageerde hij zich af op mijn moeder. Hij sloeg haar terwijl ik erbij stond", vertelt Frank met waterige ogen. "Ik heb ook wel wat psychologen gezien in mijn leven hoor."

