300 kilo wegende letters LHBTIQ+-kunstwerk omgewisseld

De letters zijn bedoeld om meer acceptatie te creëren, maar het is niet duidelijk of de husselaars juist daar problemen mee hadden. Het kunstwerk is namelijk in opspraak sinds bekend werd dat het duizenden euro's zou kosten.

Veel geld

Wethouder Vincent Tuijp liet weten waarom de letters niet welkom waren in het centrum van Volendam. "Als verantwoordelijk wethouder vond ik de kosten om acceptatie te creëren voor de LHBTIQ+-gemeenschap en mensen te laten nadenken over het woord 'stoer', uit verhouding. Dan zie ik liever een langer en duurzamer traject dat samen met scholen wordt opgepakt."

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) besloot om het kunstwerk wel te plaatsen bij de twee middelbare scholen in Edam (De Triade) en Volendam (Don Bosco College), tot onvrede van verschillende Volendammers. Veel mensen vragen zich bijvoorbeeld af hoeveel geld het SKOV voor de letters heeft betaald en of er geen betere besteding voor dit bedrag was.

Boodschap van de letters

Kunstenaar Bilal Chalal vindt de verplaatsing van de letters vandalisme en kan zich niet anders voorstellen dan dat het met de boodschap te maken heeft. "Net alsof 'STOER' geen andere kleur mag hebben", zegt hij. Chalal hoopt dat het schoolbestuur aangifte gaat doen.

Het blijft gissen wat de echte reden is voor het husselen van de woorden. Ook is het de vraag of letters de komende weken nog bij het Don Bosco Collega blijven staan.

De school is om reactie gevraagd, maar was niet bereikbaar voor commentaar.