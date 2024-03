Voor tweede keer in een week explosie bij woning in buurt van Osdorpplein

Rond 23.30 uur ging er opnieuw een explosief af bij de voordeur. De deur, die al schade had opgelopen van de vorige knal, raakte opnieuw beschadigd. De vorige explosie bij de woning vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag.

Van een verdachte is nog geen spoor te bekennen, de politie vraagt daarom getuigen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen voor het onderzoek.