Bussumer schiet per ongeluk verwarming lek met 'neppistool'

De kogel ketste tegen de radiator en veroorzaakte een gat, waar vervolgens een hoop water uitstroomde. Binnen een paar minuten stond zijn hele appartement blank. De man waarschuwde daarna zelf de hulpdiensten.

De Bussumer bleek enorm geschrokken van het voorval. "De man ging er helemaal vanuit dat het wapen nep was en is zich rotgeschrokken dat er plots toch een kogel uitkwam", vertelt een woordvoerder van de politie. "Het is gelukkig betrekkelijk goed afgelopen, maar het had natuurlijk veel erger kunnen zijn."

Politie doet nog onderzoek

De brandweer heeft gisteravond de wateroverlast verholpen. De politie en ook de Explosieven Opruimingsdienst hebben 's avonds nog onderzoek gedaan naar het wapen. De bewoner heeft vannacht in een hotel geslapen.

Of het bezit van het nepwapen door de man strafbaar is, is nog onduidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. "Maar het lijkt erop dat deze meneer niets te verwijten valt", aldus de woordvoerder. "Dit lijkt ook op een stom ongeluk, er is geen opzet in het spel"