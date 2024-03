N510 afgesloten na brand in Alkmaars tenniscomplex

Rond 2.40 uur kreeg de brandweer melding van een uitslaande brand aan het tenniscentrum. De veiligheidsregio laat via de website weten dat er veel rook vrijkwam bij de brand. "Deze waait naar de achtergelegen weilanden", valt er te lezen. Om 3.30 uur probeerde de brandweer ervoor te zorgen dat het vuur niet over zou slaan om omliggende hallen.

Omdat verschillende brandhaarden moeilijk te bereiken waren, duurde het tot 5.30 uur voor het sein 'brandmeester' gegeven kon worden. Dat betekent dat het vuur onder controle is. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer nog enige tijd aan het nablussen is.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe groot de schade is, is nog niet helemaal duidelijk. "Het complex heeft meerdere aan elkaar geschakelde hallen", laat een woordvoerder van veiligheidsregio weten. "Het is nog niet bekend in hoeveel hallen er schade is. Er wordt nog uitgezocht of er schade is aan de constructie van het pand."

Tekst gaat verder onder de foto's