Geen wachtrijen op Schiphol komende zomer, wél nieuw personeel nodig

De openstaande vacatures lopen uiteen van luchthavenbeveiliger, magazijnmedewerker of logistiek medewerker tot onderhoudstechnicus, bagagemedewerker of buschauffeur. Ook (grond)stewards en stewardessen worden gezocht. "Als we kijken naar de komende periode, ziet het er goed uit, maar er zijn altijd mensen nodig", vertelt Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol.



Vakbond De Unie vindt dat er te veel op korte termijn wordt gedacht. "Er moet een langetermijnvisie komen. Vooral de uitstroom is gigantisch en dat komt door de soms zware arbeidsomstandigheden, maar ook omdat er geen perspectief is", zegt vakbondsvoorzitter Reinier Castelein van De Unie.

Loopbaan

De uitstroom op Schiphol is al jaren een probleem. Vorig jaar werden er miljoenen euro's uitgegeven om nieuwe beveiligers binnen te harken. Ook was er een groot tekort aan bagagemedewerkers.



Het afgelopen jaar werden stappen gezet om arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te verbeteren. De lonen van de beveiligers en bagagemedewerkers gingen omhoog en er kwamen tilhulpen.



En dat werd tijd, vindt ook Lennie Pastor die al 34 jaar voor schoonmaak- en beveiligingsbedrijf Vebego werkt op Schiphol. "In de drukste periodes hadden we tekorten en dat zorgde voor de vaste mensen voor een hoge werkdruk", vertelt hij. Op de banenmarkt werft hij voor zijn werkgever met veel enthousiasme nieuwe collega's. "We kunnen veel nieuwe mensen gebruiken."

Vakbondsvoorzitter Castelein gelooft dat werkgevers meer samen moeten werken en een loopbaan moeten aanbieden, in plaats van een baan. "Zodat je als je het na een jaar of drie zat bent, weer een mooie stap kunt maken binnen de luchthaven. En van horecamedewerker bijvoorbeeld kunt doorgroeien naar grondstewardess. Of van beveiliger naar Marechaussee", zegt hij.