Man in Amsterdam aangehouden die PVV-leider Wilders dreigde te vermoorden

Volgens Wilders zou het gaan om 'een dreiging hem te vermoorden'. Gisteren werd de verdachte door de politie aangehouden. "De verdachte zit op dit moment vast en wordt morgen voorgeleid", aldus de woordvoerder.

De verdachte bedreigde Wilders via X, het platform wat voorheen bekend was als Twitter. De politie kan verder niet ingaan op de inhoud van het bericht dat online werd gedeeld.

In een online post bedankt Wilders de politie-eenheid Amsterdam voor de aanhouding van de persoon in een woning. Zo laat hij weten dat hij 'zonder de politie vogelvrij' was. Ook bedankt de politicus het team bedreigde politici van de politie Den Haag, voor het snel kunnen tekenen van de aangifte.