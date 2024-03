De buurtcamping in Amstelveen zoekt vrijwilligers: "Iedereen is welkom"

Het idee is simpel: een weekend lang kamperen met je buren, op een camping in de buurt. "Met een wc-rol onder de arm is iedereen gelijk", vertelt Britt aan Rachel Morssink in radioprogramma NH Helpt.

Op de camping is plek voor zo'n 30 tentjes. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals een kampvuur, een barbecue en er wordt samen muziek gemaakt. "Iedereen is welkom", zegt Britt. De camping wordt opgebouwd in het park achter de KinderRijkcampus in Kostverloren en is twee dagen en nachten open. Maar gasten kunnen zo lang komen als ze willen. "Je kan ook je tentje opzetten voor een dag, het kan allemaal."