🔴 Liveblog: PEC Zwolle - FC Volendam (0-0), Ajax - Fortuna Sittard (1-0), AZ walst over Excelsior heen

27 minuten geleden

In de hoofdklasse hockey voor vrouwen heeft Pinoké gewonnen van HGC. De Amsterdammers waren met 2-3 te sterk in Den Haag. Pinoké blijft daardoor met 19 punten op de vijfde plaats staan. Hurley laat Kampong dichterbij komen op de ranglijst. Na het 3-1 verlies is het gat tussen de nummers vier en zes nu nog maar vier punten in het voordeel van Hurley.

HGC - Pinoké 2-3

Den Bosch - SCHC 4-3

Kampong - Hurley 3-1

HDM - Rotterdam 0-1