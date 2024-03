Welkom in ons liveblog op deze sportzondag. Alle drie de eredivisieclubs komen vanmiddag in actie. AZ trapt als eerste af tegen Excelsior, Ajax neemt het op tegen Fortuna Sittard en FC Volendam moet aan de bak tegen PEC Zwolle. Uiteraard is er ook aandacht voor het hockey en het korfbal. Om 17.00 uur luister je op de radio weer naar een nieuwe uitzending van NH Sport!

