Liveblog: AZ als eerste aan de beurt, Ajax en FC Volendam later vanmiddag in actie

17 minuten geleden

Op deze zondag gaat de bal in de provincie weer rollen. AZ komt als eerste in actie. De Alkmaarders nemen het om 12.15 uur in eigen huis op tegen Excelsior. Om 14.30 uur trappen Ajax en FC Volendam allebei af. De Amsterdammers doen dat in de Johan Cruijff Arena tegen Fortuna Sittard en hekkensluiter FC Volendam gaat op bezoek bij PEC Zwolle.

Daarnaast wordt er ook gehockeyd in de provincie, spelen de korfballers van Blauw-Wit tegen Fortunaen gaat KZ op bezoek bij LDODK.

Uiteraard is er van 17.00 uur tot 19.00 uur weer een kersverse NH Sport op de radio waarin we je helemaal bijpraten.