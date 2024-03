Meer gebieden onder cameratoezicht dan jaar geleden, meeste camera's in Nieuw-West

Maar niet in alle toezichtsgebieden in het stadsdeel is het aantal incidenten gedaald. Op het Delflandplein steeg dat aantal het sterkst, met bijna 70 procent. Bij een enquête onder de buurtbewoners kwam naar voren dat 21 procent zich er onveilig voelt, één van de hoogste percentages in alle toezichtsgebieden. Het Delflandplein behoort ook tot de top 3 locaties waar het vaakst overlast wordt ervaren, door jongeren, verslaafden en verwarde personen.

In de Burgemeestersbuurt, waar ook Plein '40-'45 onder valt, en de omgeving van het Osdorpplein, is het aantal incidenten gestegen: respectievelijk 24 en 37 procent. Ook hier spreekt Halsema over overlast dat wordt veroorzaakt door jongeren. In de Burgemeestersbuurt wordt er daarnaast ook rekening gehouden met eventuele rellen van jongeren uit de gehele stad.

Het laatste gebied in het stadsdeel waar met camera's de buurt in de gaten wordt gehouden, is de Bastenakenstraat in Nieuw-Sloten. Op 25 februari van dit jaar werd daar een man aangehouden die een explosieve stof bij zich had, en dat was niet het eerste incident in de straat. De camera's blijven er tot eind maart staan, maar kunnen altijd door de burgemeester worden verlengd.

Toename van 650 procent

Het centrum telt net als vorig jaar zeven gebieden waar camera's staan, maar heeft wel de stevigste stijging van het aantal incidenten. Alleen op Wittenburg, toevallig ook de enige echte woonwijk waar camera's staan in het stadsdeel, is het incidentenaantal gedaald. Bij het Centraal Station, op de Wallen, het Rokin, het Spui, het Rembrandtplein en het Leidseplein is het aantal incidenten met minimaal 119 procent toegenomen.