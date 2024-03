The Black Archives zit nu in de Bijlmer: "Unieke geschiedenis en onderbelichte verhalen"

De nieuwe tijdelijke locatie is een combinatie tussen een ontmoetingsplek en een expositieruimte, en het is een plek waar kennis moet worden uitgewisseld. Vooral voor dat laatste punt is deze locatie gunstiger dan waar The Black Archives eerst zat. "In Oost hadden we een plek waar mensen vaak bewust naartoe gingen", zegt Esajas. "Hier loop je er langs en loop je makkelijk even naar binnen." En de mensen die naar binnen lopen hebben vaker dan in Oost zelf een relatie met de archieven. "Je zit in de community. Dat is ideaal."

Ook anders aan de nieuwe locatie is de partij met wie The Black Archives 'm deelt. Aan de Zeeburgerdijk was dit Vereniging Ons Suriname. Nu delen ze de plek met hun eigen 'kleine broertje': The Black Archives Bijlmer. Dat kun je eigenlijk zien als een onderzoekstak die vanaf 2020 onderzoek doet naar het archief over de Bijlmer. Initiatiefnemer is Wouter Pocornie. "Er zijn hier veel onderbelichte verhalen en de Bijlmer heeft een unieke geschiedenis. We werken op deze manier ook direct met de gemeenschap samen om ook de verhalen uit de buurt te documenteren."

Toch is er ook al heel veel te vertellen over de Bijlmer, zegt Esajas. Iedereen kan langslopen om de archieven te bekijken. Als voorbeeld pakt hij een krantje uit 1974. "Dit gaat over de periode dat Surinaamse migranten in bepaalde wijken niet welkom waren. Men wilde niet te veel zwarte mensen in de wijk. Tegelijkertijd was er veel leegstand. Daarom hebben actiegroepen en de kraakbeweging panden gekraakt, zoals de Gliphoeve."