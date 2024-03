Verdachten slaan op de vlucht na gewapende overval Beverwijk, politie lost waarschuwingsschoten

De politie is gestart met een zoekactie, hierbij zijn onder andere politiehonden en een helikopter ingezet. De scooter van de verdachten is inmiddels gevonden, meldt de politie op X. Deze lag in het water langs de Hoflanderweg.

De helikopter cirkelt boven het gebied rondom onder andere het Kuenenplein en de Wijkerbaan. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de verdachte zich dan ook heeft 'verplaatst richting Heemskerk'.

Ingeslagen vitrines

Op foto's is te zien dat het duo flink heeft huisgehouden in de winkel. De vloer is bezaaid met glas van vitrines die zijn ingeslagen. De straat is deels afgezet.

Op sociale media is de gewapende overval en de commotie die erop volgde niet onopgemerkt gebleven. Daar vragen Beverwijkers zich af waarom de politiehelikopter boven het gebied cirkelt.

