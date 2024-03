In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft rond 00.50 uur een explosie bij een woning aan de Berlaarstraat in Amsterdam Nieuw-West plaatsgevonden. Door de knal raakte de portiek van het pand flink beschadigd. "Enkele minuten later heeft er ook een explosie in Amsterdam-Noord plaatsgevonden", vertelt een woordvoerder van de politie tegen AT5. Bij beide explosies raakte niemand gewond.