Uitblinker Verhulst schikt zich in reserverol: "De trainer kan altijd op mij rekenen"

Met een grote glimlach kwam de doelman van de beloftenploeg aanlopen. Toch kon Verhulst een kleine teleurstelling niet verhullen, gezien de late tegengoal van de Eindhovenaren: "We krijgen hem in de counter nog tegen, dat is voor een keeper altijd zonde", baalt de man onder de lat, die even later al snel weer relativeert: "Gelukkig mag ik vanwege de uitzonderingsregel met mijn leeftijd deze wedstrijden spelen. Ik heb hard gewerkt met de fysiotherapeut om hier te komen."

Uiterst effectief

Na een uur spelen kwam Nick Koster in de ploeg bij de Alkmaarse beloften. De aanvaller stelde zijn trainer met twee doelpunten niet teleur: "Ik was getergd. Je wilt natuurlijk belangrijk zijn voor je ploeg, dus ik ben, denk ik wel de meest blije speler vandaag", zegt de lachende invaller. Koster merkt dat de ploeg op alle fronten in de lift zit: "We gunnen elkaar ook wat. Op de trainingen is het niveau hartstikke hoog, daar worden we allemaal betere spelers van."

Tekst gaat verder onder de video.