Advocaat JoeyAK reageert op dood Bigidagoe: "Het waren goede makkers"

Vermoedelijke schutter aangehouden

Op dezelfde dag dat de drie explosies plaatsvonden werd op de luchthaven van Parijs, Charles de Gaulle, de 20-jarige Shairone S.aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij. Het rechercheteam kreeg zicht op de verdachte die vanuit Parijs naar Cayenne (Frans-Guyana) wilde vluchten. Toen hij in de ochtend wilde inchecken voor zijn vlucht, werd hij door de Franse grensbewaking aangehouden.

Advocaat Gerald Roethof, die de jonge Amsterdammer vertegenwoordigd, liet weten dat hij hoopt dat met de aanhouding van zijn cliënt de rust in de stad weer terugkeert. Volgens Roethof gaat zijn cliënt zich niet verzetten tegen de overlevering vanuit Frankrijk terug naar Nederland. "Zodat al op korte termijn de Nederlandse rechter zich kan buigen over de vraag of de verdenking tegen hem terecht is of niet."

Sinds de aanhouding van de verdachte zijn er geen incidenten meer geweest waarvan de politie een vermoeden heeft dat ze een verband hebben met de dood van Bigidagoe.

Wat de aanleiding zou zijn geweest voor het doodschieten van Bigidagoe is nog niet duidelijk. Volgens Het Parool zou het gaan om een slepend conflict in de Amsterdamse rapscene. De krant wist te melden dat Zone 6 al een tijdlang in de clinch ligt met leden van rapformatie Boats Music.

Vier jaar cel

De rechtbank veroordeelde Joël H. vandaag tot 4 jaar cel voor de ontvoering van rapper, Kobus L. De man zou in september 2022 door H. en andere leden van rapformatie Zone 6 uit Holendrecht zijn gedwongen in een witte bestelbus te stappen. In die bus zou hij urenlang zijn mishandeld en moest hij zijn bezittingen afgeven. In de zaak was ook Danzel Silos verdachte.