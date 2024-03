Kortstondige achtervolging eindigt met auto over de kop in Dapperbuurt

Bij het tankstation aan de Sarphatistraat, bij de kruising met de Zeeburgerstraat, probeerden agenten de auto te stoppen voor een controle. De automobilist koos er echter voor om vol gas het tankstation te verlaten. Op de Saprhatistraat reed hij mogelijk ook nog een fietser aan, maar de politie heeft het slachtoffer nog niet aangetroffen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer zich zeker nog moet melden als de aanrijding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De automobilist reed met hoge snelheid, volgens een buurtbewoner zeker met 100 kilometer per uur, door de Pontanusstraat. Daar kwam de verdachte in botsing met een verkeersbord dat op een vluchtheuvel stond. De automobilist verloor toen de macht over het stuur en belandde in de berm bij het spoor. De drie mannen zijn uit de auto gehaald en alle drie aangehouden. Twee van hen moesten door naar het ziekenhuis met nog onbekend letsel.

Waarom de agenten het drietal in de auto wilden controleren is nog niet duidelijk. De politie doet op het moment onderzoek in de straat, waar het door de wenteling een ravage is. Een groot gedeelte van de Pontanusstraat is daarom afgezet.